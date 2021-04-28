Ekuban: 'Asla pes etmeyeceğiz'

Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da beraberlik golünü atan Caleb Ekuban, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"ASLA PES ETMEYECEĞİZ"



Takım olarak pes etmeyeceklerini gösterdiklerini dile getiren Ekuban, "İstediğimiz gibi başlayamadık. Sonrasında da işleri toparlayacakken 10 kişi kaldık. Golü atarak bir puan kazandık ama bir puandan daha fazlası o duruşu göstermekti. Asla pes etmeyeceğimiz gösterdik." ifadelerini kullandı.



MARLON: "DAHA ÖNCE STOPER OYNADIM"



Daha önce stoper mevkiinde rol aldığını vurgulayan Marlon, "Maça kötü başladık, eksik kaldık ancak vazgeçmedik. İyi mücadele ettik. Ben daha önce de Portekiz'de stoper olarak oynadım ve şu anda takımıma yardımcı olmak istiyorum. Son ana kadar mücadele ettik ve puanı aldık" dedi.



