Ekrem Memnun, Galatasaray'a geri döndü!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı başantrenörlük görevine Ekrem Memnun'un getirildiği duyuruldu.



İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI



"Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımımızın başantrenörlük görevine Ekrem Memnun getirildi.



Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Başkan Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla gerçekleşen törenle 2024/25 ve 2025/26 sezonlarını kapsayan resmi sözleşmeyi imzalayan kulübümüzün efsane başantrenörü Ekrem Memnun'a yeniden evine hoş geldin diyor, başarılarla dolu yıllar diliyoruz."



İmza töreninin ardından Başantrenör Ekrem Memnun ve Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek açıklamalarda bulundu.



Ekrem Memnun, "Birincisi çok mutluyum, eve geri döndüm. Öncelikle başkanımıza, yönetim kuruluna özellikle Sayın Mehmet Cibara'ya, benim buraya dönmeme vesile oldukları için, evime dönmeme vesile oldukları için çok teşekkür ediyorum. Her şey belli, hedeflerimiz belli, Galatasaray kültürünün gerektirdikleri belli. Ne yapacağımızı biliyoruz, beklentileri biliyorum. Şu andan itibaren yapılacak tek şey kafamı öne eğip çalışmak, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak. Ondan sonra kulübümüzü taraftarımızın istediği, kulübü en iyi şekilde temsil edecek takımı hazırlamak. Bunun için hep beraber elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.



Dursun Aydın Özbek ise, "Memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Ekrem hocayla daha önceki başkanlığım döneminde de çok güzel çalışmalar yaptık. O gün itibariyle yollarımız ayrıldı fakat bu yuvanın sıcaklığı tekrar Ekrem Hocayı buraya çağırdı. Galatasaray'a çok faydalı hizmetler geçmişte vermişti, bugün de vereceğine inanıyorum ve kendisine başarılar diliyorum. İnşallah Galatasaray'a layık olduğu şekilde, parkede temsil edeceğiz. Kendisine başarılar diliyorum. Allah utandırmasın diyorum." ifadelerini kullandı.









GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU