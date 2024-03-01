Ekrem İmamoğlu, Ali Koç ile buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile buluştu.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ekrem İmamoğlu, Ali Koç ile buluştu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2024 11:55
Son güncelleme 01 Mart 2024 14:37
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, şu sözleri kullandı;

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve kulüp yönetimini ziyaret ettik. Bu dönem spor kulüplerimizle güçlü bir iletişim kurduk, şehrimizin sportif olanakları ve organizasyonları için bu iş birliğini daha da güçlendireceğiz."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery