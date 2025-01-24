Eintracht Frankfurt, Elye Wahi transferini açıkladı

Eintracht Frankfurt, Marsilya forması giyen Fransız forvet Elye Wahi ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Eintracht Frankfurt, Elye Wahi transferini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2025 21:26
Eintracht Frankfurt, Marsilya forması giyen Fransız forvet Elye Wahi ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Omar Marmoush'u Manchester City'ye 75 milyon euro'ya sattıktan sonra yerini Wahi ile dolduran Alman ekibi, bu transfer için Marsilya'ya 26 milyon euro bonservis artı 3 milyon euro bonus ödeyecek.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

22 yaşındaki Elye Wahi, West Ham, Aston Villa ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyordu.

Marsilya'da bu sezon 14 maçta süre bulan Elye Wahi, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery