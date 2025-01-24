Eintracht Frankfurt, Elye Wahi transferini açıkladı

Eintracht Frankfurt, Marsilya forması giyen Fransız forvet Elye Wahi ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.



Omar Marmoush'u Manchester City'ye 75 milyon euro'ya sattıktan sonra yerini Wahi ile dolduran Alman ekibi, bu transfer için Marsilya'ya 26 milyon euro bonservis artı 3 milyon euro bonus ödeyecek.



GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ



22 yaşındaki Elye Wahi, West Ham, Aston Villa ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyordu.



Marsilya'da bu sezon 14 maçta süre bulan Elye Wahi, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.