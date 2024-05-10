Efsane Babangida, trafik kazası geçirdi! Durumu kritik...

Bir dönem ülkemizde Gençlerbirliği forması giyen Nijeryalı futbol efsanesi ve futbol federasyonu başkanı Tijani Babangida, trafik kazasında ağır yaralandı.



Ajax forması giydiği 5 sezonda adını tüm dünya kamuyouna duyuran ve 1998 Dünya Kupası performansıyla da takdir toplayan Tijani Babangida, Barcelona altyapısında oynayan kardeşi Ibrahim Babangida ile birlikte Nijerya'da kaduna ile Zaria arasındaki yolda büyük bir trafik kazası geçirdi.



Tijani Babangida'nın yine kendisi gibi futbolcu olan ve bir dönem Volendam forması giyen kardeşi Ibrahim Babangida, hayatını kaybetti. Tijani'nin hayati tehlikesi devam ederken Tijani'nin eşi ve bir çalışanının da hayati tehlikesi olduğu belirtildi.



Nijerya Futbol Federasyonu Genel Serekteri Emmanuel Babayaro, "Başkanımız Tijani Babangida, ağır bir trafik kazası geçirdi. Durumu çok ciddi." açıklamasını yaptı.









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