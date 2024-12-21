Efecan Karaca: "4 haftadır bir çıkışımız var, mutluyuz"

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un oyuncusu Efecan Karaca, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Efecan Karaca: '4 haftadır bir çıkışımız var, mutluyuz'
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21 Aralık 2024 21:36
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta taraflar 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.

Maçın ardından konuşan Corendo Alanyaspor kaptanı Efecan Karaca, iki takım arasında çok güzel bir mücadele geçtiğini söyledi:

"5. dakikada golü attık. 2 dakika sonra golü yedik. Gidip gelen bir maçtı. Orta sahaların mücadelesi oldu diyebilirim. İkinci yarıda daha kısır bir maçtı, ilk yarı seyir zevki açısından daha yüksek bir maçtı. 1 puan çok değerli bizim için. Çok güzel bir mücadele oldu. 4 haftadır bir çıkışımız var. Bizim için de iyi oldu. Alt sıralardan çıkmak istiyoruz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum."
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