Efecan Karaca: '4 haftadır bir çıkışımız var, mutluyuz'

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi.



Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta taraflar 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.



Maçın ardından konuşan Corendo Alanyaspor kaptanı Efecan Karaca, iki takım arasında çok güzel bir mücadele geçtiğini söyledi:



"5. dakikada golü attık. 2 dakika sonra golü yedik. Gidip gelen bir maçtı. Orta sahaların mücadelesi oldu diyebilirim. İkinci yarıda daha kısır bir maçtı, ilk yarı seyir zevki açısından daha yüksek bir maçtı. 1 puan çok değerli bizim için. Çok güzel bir mücadele oldu. 4 haftadır bir çıkışımız var. Bizim için de iyi oldu. Alt sıralardan çıkmak istiyoruz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum."