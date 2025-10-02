02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
0-154'
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
2-1
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
1-152'
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
4-1
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
0-2
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
3-0
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
1-0
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
2-0
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
1-0
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
1-153'
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
0-1
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
3-053'
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
0-252'
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
1-051'
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
1-052'
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
0-052'
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
1-0
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
1-053'
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
1-2
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
1-254'
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
1-051'
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
1-253'
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
2-153'
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
1-151'
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
0-155'
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
0-050'
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
1-150'
02 Ekim
Roma-Lille
0-1
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
3-0
02 Ekim
Celtic-Braga
0-2
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
0-2
02 Ekim
FCSB-Young Boys
0-2
02 Ekim
Bologna-Freiburg
1-1
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
1-052'

Edson Alvarez: "Kendimi evimde hissediyorum"

Fenerbahçe'de Edson Alvarez, Nice maçının ardından konuştu.

calendar 02 Ekim 2025 22:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Edson Alvarez: 'Kendimi evimde hissediyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, UEFA Avrupa Ligi'nde Nice karşısında alınan galibiyetin ardından duygularını paylaştı.

"BENİM İÇİN KARMAŞIK HAFTALARDI"

Sakatlık dönemine dikkat çeken Alvarez, "Benim için karmaşık haftalardı, sakatlık haftaları… Hiçbir oyuncunun hoşuna gitmez sahalardan uzak kalmak, takımdan ayrı olmak. Bugün dakikaları iyi değerlendirdim. Takım olarak iyi bir maç çıkardık, ne kadar iştahlı olduğumuzu gösterdik ve kazandık" ifadelerini kullandı.

"İLK GÜNDEN KENDİMİ EVDE, AİLE İÇİNDE HİSSETTİM"



Takım içindeki uyuma değinen tecrübeli futbolcu, "Takım içerisinde pek çok farklı ülkeden, kültürden gelen oyuncu var. Ben ilk günden beri gördüm ki takım içinde birlik var. İlk gün kendimi evde, aile içinde hissettim. Ailem için de adaptasyon çok hızlı oldu. Şehir güzel, takım güzel, taraftar güzel. Umarım hep birlikte çok güzel mutluluklar yaşarız" sözleriyle Fenerbahçe'ye uyum sağladığını belirtti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.