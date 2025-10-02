Edson Alvarez: 'Kendimi evimde hissediyorum'

Fenerbahçe'nin Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, UEFA Avrupa Ligi'nde Nice karşısında alınan galibiyetin ardından duygularını paylaştı.



"BENİM İÇİN KARMAŞIK HAFTALARDI"





Sakatlık dönemine dikkat çeken Alvarez, "Benim için karmaşık haftalardı, sakatlık haftaları… Hiçbir oyuncunun hoşuna gitmez sahalardan uzak kalmak, takımdan ayrı olmak. Bugün dakikaları iyi değerlendirdim. Takım olarak iyi bir maç çıkardık, ne kadar iştahlı olduğumuzu gösterdik ve kazandık" ifadelerini kullandı.





"İLK GÜNDEN KENDİMİ EVDE, AİLE İÇİNDE HİSSETTİM"

Takım içindeki uyuma değinen tecrübeli futbolcu, "Takım içerisinde pek çok farklı ülkeden, kültürden gelen oyuncu var. Ben ilk günden beri gördüm ki takım içinde birlik var. İlk gün kendimi evde, aile içinde hissettim. Ailem için de adaptasyon çok hızlı oldu. Şehir güzel, takım güzel, taraftar güzel. Umarım hep birlikte çok güzel mutluluklar yaşarız" sözleriyle Fenerbahçe'ye uyum sağladığını belirtti.



