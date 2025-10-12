12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
2-1
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
4-0
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
2-1
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-3
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Edson Alvarez'in gizemli paylaşımı

Fenerbahçe'nin Meksikalı yıldızı Edson Alvarez'in Instagram paylaşımı, kısa sürede sarı-lacivertli taraftarlar arasında gündem oldu.

Edson Alvarez'in gizemli paylaşımı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılması sonrası, takımın yeni transferlerinden Edson Alvarez'in sosyal medya paylaşımı büyük yankı uyandırdı.
 
Meksikalı yıldız futbolcu, Instagram hesabından yaptığı gönderide terazi ve siyah kalp emojileri kullandı.
 
Paylaşım, kısa sürede Fenerbahçeli taraftarlar arasında gündem olurken, bazı taraftarlar bu sembollerin "adalet" ve "tarafsızlık" mesajı verdiğini iddia etti. Özellikle kulüp içinde yaşanan bu önemli gelişmenin hemen ardından gelmesi, yorumların artmasına neden oldu.
  
İşte Edson Alvarez'in o paylaşımı:
 
 
KISA SÜRE SONRA SİLDİ
 
Öte yandan Meksikalı yıldız, yaptığı paylaşımı kısa süre sonra sildi. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
