Edson Alvarez'in gizemli paylaşımı

Fenerbahçe 'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılması sonrası, takımın yeni transferlerinden Edson Alvarez'in sosyal medya paylaşımı büyük yankı uyandırdı.

Meksikalı yıldız futbolcu, Instagram hesabından yaptığı gönderide terazi ve siyah kalp emojileri kullandı.

Paylaşım, kısa sürede Fenerbahçeli taraftarlar arasında gündem olurken, bazı taraftarlar bu sembollerin "adalet" ve "tarafsızlık" mesajı verdiğini iddia etti. Özellikle kulüp içinde yaşanan bu önemli gelişmenin hemen ardından gelmesi, yorumların artmasına neden oldu.