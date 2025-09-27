Edson Alvarez hazır kıta!

Meksika Milli Takımı'nın Japonya ile oynadığı maçta Edson Alvarez, sakatlık geçirmişti.
Yaşadığı sakatlık sebebiyle Fenerbahçe formasıyla 3 maç kaçıran Meksikalı oyuncu, takımla birlikte çalışmalara başladı. Alvarez, Antalyaspor maçı izin hazır duruma geldi ve teknik direktör Domenico Tedesco'dan görev bekliyor.
Edson Alvarez, milli takımdayken Japonya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. Bu nedenle 3 karşılaşma kaçıran 27 yaşındaki futbolcu takımla çalışmalara başladı. Alvarez, Antalya maçında oynayacak duruma geldi ve hocasından görev bekliyor. Meksikalı oyuncu için sevindirici bir gelişme de CONCACAF'tan geldi. Edson Alvarez, Kuzey Amerika Kıtası'nda yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi. Ödülün sahibi; teknik direktörlerin, medya mensuplarının, takım kaptanlarının ve taraftarların oylarıyla belirlenecek.