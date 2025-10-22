Edson Alvarez: 'Gereksiz konuşmalar var'

Fenerbahçe 'nin Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Stuttgart ile oynanacak kritik mücadele öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu, hem takım içindeki havayı hem de dışarıdaki spekülasyonlara ilişkin düşüncelerini paylaştı.

"ŞU AN KENDİMİZİ GÖSTERME ANIMIZ"

Alvarez, takımda birçok tecrübeli oyuncunun bulunduğuna dikkat çekerek, "Takımın içinde fazla sayıda tecrübeli oyuncu var ama en önemlisi tecrübeyi sahada göstermek. Bu tip maçlar her zaman farklıdır, hem takım hem taraftarlar için. Takımın içerisinde gençler ve tecrübeli oyuncular var. Şu an kendimizi gösterme anımız. Güzel şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum. Liderliği ve tecrübeyi sahaya yansıtmalıyız." ifadelerini kullandı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYİ TECRÜBE ETTİM"

Fenerbahçe'de sezon içinde yaşanan başkan ve teknik direktör değişikliklerine de değinen Meksikalı yıldız, "(Başkan ve teknik direktör değişikliği) Oyuncuları etkileyebiliyor. Ben ilk defa böyle bir durumu tecrübe ettim. Medyada Fenerbahçe ile alakalı çok şey söyleniyor, bu da normal. Çünkü Fenerbahçe çok büyük kulüp." dedi.

"SORUMLULUĞUMUZ, F.BAHÇELİLERİ MUTLU ETMEK"

Takım içi motivasyonun yüksek olduğunu belirten Alvarez, "İçeride bizim konuşmalarımız şu şekilde; olanları unutmak ve en iyisini yapmak. Sahada ve antrenmanlarda en iyisini yapmak. Bizim sorumluluğumuz, Fenerbahçeliler'i mutlu etmek. Bu kulübün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz." dedi.

"GEREKSİZ KONUŞMALAR VAR"