22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
19:45
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
20:00
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
19:45
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
20:00

Edson Alvarez: "Gereksiz konuşmalar var"

Fenerbahçe'nin Meksikalı orta sahası Edson Alvarez, Stuttgart maçı öncesi takım içi havayı ve dışarıdaki eleştirileri değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Stuttgart ile oynanacak kritik mücadele öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
 
Tecrübeli futbolcu, hem takım içindeki havayı hem de dışarıdaki spekülasyonlara ilişkin düşüncelerini paylaştı.
 
"ŞU AN KENDİMİZİ GÖSTERME ANIMIZ"
 
Alvarez, takımda birçok tecrübeli oyuncunun bulunduğuna dikkat çekerek, "Takımın içinde fazla sayıda tecrübeli oyuncu var ama en önemlisi tecrübeyi sahada göstermek. Bu tip maçlar her zaman farklıdır, hem takım hem taraftarlar için. Takımın içerisinde gençler ve tecrübeli oyuncular var. Şu an kendimizi gösterme anımız. Güzel şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum. Liderliği ve tecrübeyi sahaya yansıtmalıyız." ifadelerini kullandı.
 
"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYİ TECRÜBE ETTİM"
 
Fenerbahçe'de sezon içinde yaşanan başkan ve teknik direktör değişikliklerine de değinen Meksikalı yıldız, "(Başkan ve teknik direktör değişikliği) Oyuncuları etkileyebiliyor. Ben ilk defa böyle bir durumu tecrübe ettim. Medyada Fenerbahçe ile alakalı çok şey söyleniyor, bu da normal. Çünkü Fenerbahçe çok büyük kulüp." dedi.
 
"SORUMLULUĞUMUZ, F.BAHÇELİLERİ MUTLU ETMEK"
 
Takım içi motivasyonun yüksek olduğunu belirten Alvarez, "İçeride bizim konuşmalarımız şu şekilde; olanları unutmak ve en iyisini yapmak. Sahada ve antrenmanlarda en iyisini yapmak. Bizim sorumluluğumuz, Fenerbahçeliler'i mutlu etmek. Bu kulübün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz." dedi.
 
"GEREKSİZ KONUŞMALAR VAR"
 
Son olarak dış basında ve kamuoyunda yapılan yorumlara da değinen Alvarez, "Dışarıda gereksiz konuşmalar var. Bizler kendimizi geliştirmek, keyif almak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyoruz. Biz iyi yoldayız." diyerek sözlerini tamamladı. 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.