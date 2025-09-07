Edirne'de 'kadın güreşinde güzel çalışmalar'

Edirne'de şampiyon kadın güreşçileri örnek alan sporcular, uluslararası organizasyonlarda başarılı olmayı hedefliyor.Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) ile Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve kentteki kulüpler, güreş branşında sporcu yetişmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.Yasemin Adar, Hafize Şahin, Eylem Engin gibi Avrupa ve dünyada başarı elde eden sporcuların çıktığı kentte tecrübeli antrenörler, yeni güreşçiler yetişiyor.TGF Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, AA muhabirine, Edirne'nin güreşte "öncü il" olduğunu söyledi.Türkiye şampiyonalarında bu yıl 36 madalya aldıklarını belirten Delen,dedi.TGF Kadınlar Güreşten Sorumlu Asbaşkan Yasemin Adar'ın da Edirne'de yetiştiğini ifade eden Delen, Adar ve TGF Başkanı Taha Akgül'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi Güreş Antrenörü Habil Kara da 40 yıldır güreşçi yetiştirdiğini dile getirdi.Milli Takım'da da görev yaptığını ifade eden Kara, Edirne'de altyapıdan yetişen kadın güreşçilerin dünya ve Avrupa'da başarılar elde ettiğine değinerek şunları kaydetti:Kara, güreşçilere Edirne'de uluslararası standartlarda imkanlar sunulduğunu sözlerine ekledi.Milli güreşçi Hamiyet Ömür Gümüş (12) geçen yıl Türkiye üçüncüsü bu yıl ise Türkiye ikincisi olduğunu ifade etti.Avrupa ve dünyada başarılar kazanmak istediğini dile getiren Gümüş,diye konuştu.Güreş sporcusu Samira Adıyaman (12) milli sporcu olmayı hedeflediğini, Avrupa ve dünyada düzenlenen şampiyonalarda Türkiye'ye başarı getirmek istediğini kaydetti.