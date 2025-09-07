07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
16:00
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
19:00
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
19:00
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
21:45
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
21:45
07 Eylül
Türkiye-İspanya
21:45
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
21:45
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
21:45
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
19:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
15:00
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
17:15
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
17:15
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
19:30
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
15:00
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
15:00
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
15:30
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
15:30
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
16:00
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
16:00
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
16:30
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
16:30
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
17:00
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
17:00
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
19:00
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
19:00
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
19:00
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
19:00
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
19:00
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
19:00
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
19:00

Edirne'de "kadın güreşinde güzel çalışmalar"

calendar 07 Eylül 2025 12:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Edirne'de 'kadın güreşinde güzel çalışmalar'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Edirne'de şampiyon kadın güreşçileri örnek alan sporcular, uluslararası organizasyonlarda başarılı olmayı hedefliyor.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) ile Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve kentteki kulüpler, güreş branşında sporcu yetişmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yasemin Adar, Hafize Şahin, Eylem Engin gibi Avrupa ve dünyada başarı elde eden sporcuların çıktığı kentte tecrübeli antrenörler, yeni güreşçiler yetişiyor.


- Güreşte "öncü il" Edirne

TGF Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, AA muhabirine, Edirne'nin güreşte "öncü il" olduğunu söyledi.

Türkiye şampiyonalarında bu yıl 36 madalya aldıklarını belirten Delen, "Avrupa Şampiyonu ve dünya üçüncüsü de çıkardık. Güreşte başarılı bir iliz. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin de desteğini alıyoruz. Kadın güreşinde güzel çalışmalar yapıyoruz. Yaz sezonunu kamplarla ve ortak çalışmalarla geçirdik. Hedefimiz başarılı, şampiyon güreşçiler yetiştirmek." dedi.

TGF Kadınlar Güreşten Sorumlu Asbaşkan Yasemin Adar'ın da Edirne'de yetiştiğini ifade eden Delen, Adar ve TGF Başkanı Taha Akgül'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

 - "Kadın güreşinde büyük başarı elde ettik"

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi Güreş Antrenörü Habil Kara da 40 yıldır güreşçi yetiştirdiğini dile getirdi.

Milli Takım'da da görev yaptığını ifade eden Kara, Edirne'de altyapıdan yetişen kadın güreşçilerin dünya ve Avrupa'da başarılar elde ettiğine değinerek şunları kaydetti:

"Sporcularımız onu örnek alıyor. Güreşin içinden gelen Adar şimdi de Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı olarak görev yapıyor. Edirne'de yetişen Hafize Şahin, Ayşe Güneş, Dilek Atakol, Begüm Mısıratlı da Avrupa'da derece yaptı. Kadın güreşinde büyük başarı elde ettik. Avrupa şampiyonu Eylem Engin'le gurur duyuyoruz."

Kara, güreşçilere Edirne'de uluslararası standartlarda imkanlar sunulduğunu sözlerine ekledi.

- "Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum"

Milli güreşçi Hamiyet Ömür Gümüş (12) geçen yıl Türkiye üçüncüsü bu yıl ise Türkiye ikincisi olduğunu ifade etti.

Avrupa ve dünyada başarılar kazanmak istediğini dile getiren Gümüş, "Yasemin Adar ve Eylem Engin'i örnek alıyorum, ikisi de çok başarılı. Ben de onlar gibi yurt dışında İstiklal Marşımızı okutup Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.

Güreş sporcusu Samira Adıyaman (12) milli sporcu olmayı hedeflediğini, Avrupa ve dünyada düzenlenen şampiyonalarda Türkiye'ye başarı getirmek istediğini kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.