Edin Visca transferi için karar haftası

Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca konusunda transfer pazarlıkları karar haftasına girdi. Trabzonspor cephesi oyuncuya 3 milyon euro bonservis bedeli öneriyor. Bazı oyuncuların takasta kullanılması da gündemde. Ancak F.Bahçe'nin de 4 milyon euro bedel önerdiği ve Visca'yı almak için ısrarcı olduğu biliniyor. Buna karşılık Karadeniz ekibi son limitini bu hafta Başakşehir cephesine bildirecek. Olumlu ya da olumsuz transferin bir karara bağlanmasını isteyecek. Uzlaşma olmazsa başka alternatifler değerlendirilecek. Şampiyonluğa giden Karadeniz ekibinin de çok fazla beklemeye tahammülü yok.Fenerbahçe, Trabzonspor'a göre daha yüksek bir bedel önerse de Edin Visca'nın hangi kulüpte oynamak istediği bu konuda belirleyici bir faktör olarak ön plana çıkıyor. Visca'nın, gönlünün daha önce birlikte çalıştığı ve çok iyi ilişkileri olan Abdullah Avcı'dan yana olduğu belirtiliyor. Ancak burada Boşnak oyuncunun menajerinin talepleri de devreye giriyor. F.Bahçe ve Trabzonspor'un önerdiği rakamlar arasında büyük fark olması durumunda hem Başakşehir cephesini hem de oyuncunun menajerini ikna etmek güçleşiyor.2011-12 sezonu başında 400 bin euro karşılığında Başakşehir'e transfer olan Edin Visca'nın, Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali güçlü olması nedeniyle de Trabzonspor'u tercih etmek niyetinde olduğu belirtiliyor. İstanbul ekibinde istikrarlı performansıyla göz dolduran Edin Visca bu sezon da ilk yarıda 18 karşılaşmada forma giydi. Visca takımının skor gücüne 4 gol ve 9 asistlik bir katkıda bulundu. 31 yaşındaki Boşnak yıldızın, Başakşehir'le 2025 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.