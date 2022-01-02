Edin Visca transferi için karar haftası

Çok bilinmeyenli Edin Visca problemi çözüme kavuşuyor. Şu an masadaki teklif, Trabzonspor 3, Fenerbahçe 4 milyon euro...

Haber; Akşam
Abone Ol
Edin Visca transferi için karar haftası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ocak 2022 11:21
Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca konusunda transfer pazarlıkları karar haftasına girdi. Trabzonspor cephesi oyuncuya 3 milyon euro bonservis bedeli öneriyor. Bazı oyuncuların takasta kullanılması da gündemde. Ancak F.Bahçe'nin de 4 milyon euro bedel önerdiği ve Visca'yı almak için ısrarcı olduğu biliniyor. Buna karşılık Karadeniz ekibi son limitini bu hafta Başakşehir cephesine bildirecek. Olumlu ya da olumsuz transferin bir karara bağlanmasını isteyecek. Uzlaşma olmazsa başka alternatifler değerlendirilecek. Şampiyonluğa giden Karadeniz ekibinin de çok fazla beklemeye tahammülü yok.

ÇOK YÖNLÜ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Trabzonspor'a göre daha yüksek bir bedel önerse de Edin Visca'nın hangi kulüpte oynamak istediği bu konuda belirleyici bir faktör olarak ön plana çıkıyor. Visca'nın, gönlünün daha önce birlikte çalıştığı ve çok iyi ilişkileri olan Abdullah Avcı'dan yana olduğu belirtiliyor. Ancak burada Boşnak oyuncunun menajerinin talepleri de devreye giriyor. F.Bahçe ve Trabzonspor'un önerdiği rakamlar arasında büyük fark olması durumunda hem Başakşehir cephesini hem de oyuncunun menajerini ikna etmek güçleşiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ DE ETKİLİ

2011-12 sezonu başında 400 bin euro karşılığında Başakşehir'e transfer olan Edin Visca'nın, Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimali güçlü olması nedeniyle de Trabzonspor'u tercih etmek niyetinde olduğu belirtiliyor. İstanbul ekibinde istikrarlı performansıyla göz dolduran Edin Visca bu sezon da ilk yarıda 18 karşılaşmada forma giydi. Visca takımının skor gücüne 4 gol ve 9 asistlik bir katkıda bulundu. 31 yaşındaki Boşnak yıldızın, Başakşehir'le 2025 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.



 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.