Edin Visca rekor için paylaşımda bulundu

Trabzonspor'un Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca asist rekoru için paylaşımda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Edin Visca rekor için paylaşımda bulundu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2024 16:30
Trabzonspor'un Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca, yaşadığı şampiyonluklar ve yaptığı asistlerle Türkiye'de iz bırakmış olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Süper Lig'de 109 asist ile Alex De Souza'nın rekorunu kıran Visca, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Visca, "Süper Lig'de ait olduğum yerde şampiyonluklarımın yanı sıra asist sayılarında da zirveye çıkarak, bu güzel ülkede iz bırakmış olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Futbol ve yaşam ile ilgili hemen hemen her şeyi Türkiye'de öğrendim. Öğrenmeye, gelişmeye ve iz bırakmaya devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery