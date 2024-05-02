Edin Terzic: "Fransa'da da kazanacağız"

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic, PSG'yi mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Edin Terzic: 'Fransa'da da kazanacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2024 01:04
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic, PSG'yi mağlup ettikleri maçın ardından açıklama yaptı.

Edin Terzic yaptığı açıklamada, "Hak edilmiş bir galibiyet oldu. Takımımız iyi bir performans gösterdi. Daha fazla gol atabilirdik ama benim açımdan iyi bir sonuç oldu." dedi.

Genç teknik adam, "Bu tür maçlarda çok koşmak gerekir ve biz de öyle yaptık. Şimdi bize rövanş maçında beraberlik yetiyor ancak Fransa'da da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Finale kalacak takımın belli olacağı rövanş maçı 7 Mayıs Salı günü oynanacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery