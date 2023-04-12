Eczacıbaşı: 'Kupanın Türkiye'de kalması gurur verici'

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-2 kaybettiği maçın rövanşında İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı 3-0 mağlup ederek finale yükselen Eczacıbaşı Dynavit'te kulüp başkanı Faruk Eczacıbaşı, teknik heyet ve oyuncular, büyük mutluluk yaşadı.



Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir maç oldu, hakikaten çok gururluyuz. İtalya'da heyecanlı bir maç olacak. İki Türk takımı arasında olacak. Umarım biz kazanırız. Tabii bunu diliyorum ama ne olursa olsun bu kupa Türkiye'de kalacak. Yine Türk takımı şampiyon olacak. Bu bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.



Eczacıbaşı, finalde hangi takımla mücadele etmek istediğinin sorulması üzerine, "Ona bir şey diyemem. İkisi de bizim çok saygı duyduğumuz, çok güçlü rakipler. Dünyanın en güçlü birkaç takımından ikisi. Artık hangisi olursa." ifadelerini kullandı.



Ferhat Akbaş: "İtalya'da çok güzel bir Türk gecesi yaşatacağız"



Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, aynı zamanda doğum gününde galibiyet aldıkları için çok mutlu olduğunu belirterek, "Hayatımda aldığım en güzel doğum günü hediyesi. O yüzden bütün kulübe, bütün çalışanlara, bütün oyunculara, bütün yöneticilere teşekkür ediyorum. İtalya'da çok güzel bir Türk gecesi yaşatacağız. Lütfen bunu Türk insanı daha fazla takip etsin. Bunu hak ediyoruz, bu kızlar bunu hak ediyor. Çok gururluyuz, mutluyuz, bunun tarifi yok." değerlendirmesinde bulundu.



Hangi Türk takımıyla finalde karşılaşmak istediği sorusunu, "İnanın hiç fark etmez. İyi olan kazansın. Çünkü Fenerbahçe de VakıfBank da bizim kadar emek veriyor. İyi olan kazansın isterim." şeklinde yanıtlayan Akbaş, ilk maçı ve bugünkü karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:



"Biz açıkçası turun büyük bir bölümünü deplasmanda aldık. Sonuç negatif gibi gözükebilir ama 2-0'dan çok önemli bir dönüş yapıp buraya avantajlı geldik. Bunun sonucunu aldık. Aslında burada böyle bir oyun oynayacağımızı tahmin ediyorduk. İlk maçı 2-0'dan çevirmek aslında turu bize orada getiren bir unsur oldu."



Boskovic: "Bir buçuk ay sonra Torino'dayız"



Maçın oyuncusu seçilen turuncu-beyazlı voleybolcu Tijana Boskovic, "Öncelikle çok mutluyum. İlk maçta 3-2 kaybetmiştik ama burada özellikle kendi açımızdan inanılmaz bir voleybol oynadık. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Buraya gelen herkese çok teşekkür ederim. Umuyorum ki Şampiyonlar Ligi finalinde gülen taraf biz olacağız. Bir buçuk ay sonra Torino'dayız. Öncelikle ligi iyi bitirip daha sonra da Şampiyonlar Ligi'ne odaklanacağız." şeklinde görüş belirtti.



İlk maçta 2-0'dan gelip 2-2 yapmaları ve daha sonra 3-2'yi oynamalarının kendilerine buradaki maç için çok büyük bir öz güven sağladığına işaret eden Sırp yıldız, "Burada 3-0, 3-1 kazansak direkt finallere gideceğimizin, 3-2 alsak da altın sete taşıyabileceğimizin farkındaydık. Ama 3-0 kazanmak burada çok güzel oldu. O yüzden çok mutluyuz." diye konuştu.



Finalde kiminle oynayacaklarını çok fazla düşünmediklerini de kaydeden Boskovic, "Sadece kazanmak istiyoruz. İki Türk takımı da finalde oynayacak. Aslında Türk voleybolunun ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor. O yüzden önümüze bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Simge Aköz: "En büyük hedefimize bir adım daha yaklaştık"



Eczacıbaşı Dynavit'in milli liberosu Simge Aköz ise inanılmaz mutlu olduğunu ve sahada çok güzel bir oyun sergilediklerini belirterek, "3-2 kaybettiğimiz deplasman maçından sonra net bir skorla finale çıkmak bizim için çok mutluluk verici. En büyük hedefimize bir adım daha yaklaştık. Umut ediyorum ki Torino'da çok güzel bir şampiyonluk bizi bekliyor." şeklinde konuştu.



Kupanın sonuçta Türkiye'ye gelecek olmasının ayrı bir mutluluk vesilesi olduğuna dikkati çeken Simge Aköz, "Tabii ki çok büyük bir gurur ve Türk voleybolunun da geldiği noktanın özeti. Kulüpler gerçekten uzun senelerdir müthiş yatırımlar yapıyor. Türk voleybolu da bunun karşılığını alıyor diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Hangi Türk ekibiyle finalde mücadele etmek istedikleri sorusunu, "Hiç fark etmez. Gerçekten finalde oynayacak iki Türk takımı da birbirini çok iyi bilen, açıklarını, zaaflarını, iyi yönlerini analiz edebilen iki takım olacak. O yüzden iyi olan kazansın." şeklinde cevaplayan başarılı libero, ilk ve rövanş maçının değerlendirmesini şöyle yaptı:



"Bence 2-0 geride başladığımız bir maçı 3-2'ye getirerek aslında bugünün de altyapısını oluşturmuş olduk diye düşünüyorum. Çünkü o gün de mücadele ettikçe daha iyisini yapabileceğimizi gördük. Artık son sette, tie-break setinde bir kırılma yaşandı ama bugün hiç endişeye mahal vermedik, 3-0'lık net skorla geçtik."





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