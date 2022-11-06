Eczacıbaşı evinde zorlanmadı!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Eczacıbaşı Dynavit sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, (Simge Aköz, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Kisal)
Türk Hava Yolları: Kingdon, Dicle Babat, Van Ryk, Orthmann, Bahar Guidetti, Naz Akyol, (Buse Kayacan, Şeyma Ercan, Polen Ünver, Ada Germen, Çağla Akın, Maglio)
Setler: 25-20, 25-23, 21-25, 25-22
Süre: 124 dakika (25, 33, 30, 36)
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli, (Simge Aköz, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Kisal)
Türk Hava Yolları: Kingdon, Dicle Babat, Van Ryk, Orthmann, Bahar Guidetti, Naz Akyol, (Buse Kayacan, Şeyma Ercan, Polen Ünver, Ada Germen, Çağla Akın, Maglio)
Setler: 25-20, 25-23, 21-25, 25-22
Süre: 124 dakika (25, 33, 30, 36)
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