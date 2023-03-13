Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'ya gidiyor

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Polonya temsilcisi Developres'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı Dynavit, Polonya'ya gidiyor
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13 Mart 2023 13:50
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında salı günü deplasmanda Polonya temsilcisi Developres ile karşılaşacak.

Rzeszow kentindeki RCWS Podpromie Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda çıktığı 6 maçı da kazanan Eczacıbaşı, doğrudan çeyrek finale yükseldi.

Polonya ekibi ise A Grubu'nda 6 maçta 4 galibiyet alarak 2. oldu ve play-off oynama hakkı elde etti. Developres, play-off turunda Fransa'nın Volero Le Cannet takımını eledi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 23 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

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