Dusan Vlahovic için kritik süreç!

Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Dusan Vlahovic'in Juventus'taki geleceği hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.





Torino ekibinin kadrosundan göndermek istediği Sırp golcü için beklenen teklifler gelmemiş ve oyuncu takımda kalmıştı.





La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Vlahovic'in Juventus'taki geleceği hem kulübün tavrına hem de oyuncunun önümüzdeki aylarda göstereceği performansa bağlı olacak.

Haberde, kulüpten ayrılmak istemeyen 25 yaşındaki oyuncunun, yapılacak yeni görüşmelerde maaş indirimi yapmaya ve 4 milyon Euro'luk sadakat bonusundan feragat etmeye hazır olabileceği ifade edildi.





Dusan Vlahovic, Juventus ile yeni sözleşme imzalamaması durumunda, ocak ayından itibaren kulüpten izin almadan başka bir takımla ön sözleşme imzalayabilecek.









