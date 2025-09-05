05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Dusan Vlahovic için kritik süreç!

Dusan Vlahovic'in Juventus'taki geleceği, hem kulübün tavrına hem de oyuncunun önümüzdeki aylarda göstereceği performansa bağlı olacak. Sırp golcünün, maaşında indirim yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

calendar 05 Eylül 2025 14:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Dusan Vlahovic için kritik süreç!
Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Dusan Vlahovic'in Juventus'taki geleceği hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Torino ekibinin kadrosundan göndermek istediği Sırp golcü için beklenen teklifler gelmemiş ve oyuncu takımda kalmıştı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Vlahovic'in Juventus'taki geleceği hem kulübün tavrına hem de oyuncunun önümüzdeki aylarda göstereceği performansa bağlı olacak.



Haberde, kulüpten ayrılmak istemeyen 25 yaşındaki oyuncunun, yapılacak yeni görüşmelerde maaş indirimi yapmaya ve 4 milyon Euro'luk sadakat bonusundan feragat etmeye hazır olabileceği ifade edildi.

Dusan Vlahovic, Juventus ile yeni sözleşme imzalamaması durumunda, ocak ayından itibaren kulüpten izin almadan başka bir takımla ön sözleşme imzalayabilecek.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
