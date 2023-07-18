son, Ajax'taki performansıyla büyüledi. Geçen sezon 47 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, 13 kez gol sevinci yaşarken; 21 de asist yaptı.Hollanda'da şut pası, rakip ceza sahasında topla buluşma, kilit pas ve isabetli orta istatistiklerinde en iyi oyuncu oldu. Tadic, Avrupa'nın en değerli 10 liginde ise asist beklentisi, toplam şut pası, rakip ceza sahasında topla buluşma ve kilit pasta zirveye çıkarak dikkat çekti.Sırp yıldız;veile 4 alanda Avrupa'nın en büyük 10 ligi içindeki 1 numaralı isim olarak dikkat çekti.-34 Maç-11 Gol-18 Asist-21.53 Toplam Asist Beklentisi (xA)-4.03 Şut Pası-7.65 RCS Topla Buluşma-1.79 Kilit Pas-2.56 İsabetli Orta-34.94 İsabetli PasSırbistan doğumlu yıldız oyuncu, 34 yaşında ve 1.81 boyunda. Sol ayak olan Tadic, kariyeri boyunca Vojvodina, Groningen, Twente, Southampton ve Ajax formaları giyen 34 yaşındaki Dusan Tadic, kulüp kariyerinde çıktığı 660 resmi maçta 202 gol 232 asist yaptı. Sırbistan Milli Takımı'nın da kaptanı olan yıldız oyuncu, milli formayla çıktığı 98 resmi maçta 21 gol kaydetti. Sırbistan'da 3 kez, Hollanda'da ise 1 kez yılın en iyi oyuncusu seçilen Tadic, 2018-19 sezonunda 28 gol ile Hollanda gol kralı oldu. 3 kez Eredivisie'yi kazanmayı başaran Tadic, 2 Hollanda Kupası, 1 Hollanda Süper Kupası kazandı.