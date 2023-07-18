Dusan Tadic, Avrupa'nın zirvesine yerleşti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic, 4 istatistikte Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Dusan Tadic, Avrupa'nın zirvesine yerleşti
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18 Temmuz 2023 10:20
Fenerbahçe'nin son transferi Dusan Tadic'in, Ajax'taki performansıyla büyüledi. Geçen sezon 47 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, 13 kez gol sevinci yaşarken; 21 de asist yaptı.

Hollanda'da şut pası, rakip ceza sahasında topla buluşma, kilit pas ve isabetli orta istatistiklerinde en iyi oyuncu oldu. Tadic, Avrupa'nın en değerli 10 liginde ise asist beklentisi, toplam şut pası, rakip ceza sahasında topla buluşma ve kilit pasta zirveye çıkarak dikkat çekti.

4 ALANDA AVRUPA'DA 1 NUMARA

Sırp yıldız; 137 şut pası, 260 rakip ceza sahasında topla buluşma, 60 kilit pas ve 21.53 asist beklentisi ile 4 alanda Avrupa'nın en büyük 10 ligi içindeki 1 numaralı isim olarak dikkat çekti.

HOLLANDA LİGİ PERFORMANSI

-34 Maç

-11 Gol

-18 Asist

-21.53 Toplam Asist Beklentisi (xA)

-4.03 Şut Pası

-7.65 RCS Topla Buluşma

-1.79 Kilit Pas

-2.56 İsabetli Orta

-34.94 İsabetli Pas

DUSAN TADIC KİMDİR?

Sırbistan doğumlu yıldız oyuncu, 34 yaşında ve 1.81 boyunda. Sol ayak olan Tadic, kariyeri boyunca Vojvodina, Groningen, Twente, Southampton ve Ajax formaları giyen 34 yaşındaki Dusan Tadic, kulüp kariyerinde çıktığı 660 resmi maçta 202 gol 232 asist yaptı. Sırbistan Milli Takımı'nın da kaptanı olan yıldız oyuncu, milli formayla çıktığı 98 resmi maçta 21 gol kaydetti. Sırbistan'da 3 kez, Hollanda'da ise 1 kez yılın en iyi oyuncusu seçilen Tadic, 2018-19 sezonunda 28 gol ile Hollanda gol kralı oldu. 3 kez Eredivisie'yi kazanmayı başaran Tadic, 2 Hollanda Kupası, 1 Hollanda Süper Kupası kazandı.



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