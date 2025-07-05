Dusan Alimpijevic: 'Hedefimiz EuroCup'

"SÜRPRİZ DEĞİL, FAVORİ OLMAK İSTİYORUZ"

"FENERBAHÇE VE EFES'İN 6-7 KAT FAZLA BÜTÇELERİ OLABİLİR"

"GÜVENİN GÖSTERGESİ"

"OBRADOVIC BİR EFSANE"

KIZILYILDIZ DÖNEMİ

"BU YIL MUCİZE DEĞİLİZ, İDDİALIYIZ"

Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dušan Alimpijević, Sırp basını Meridian Sport'a yeni sezon hedefleri ve Kızılyıldız dönemleri hakkında açıklamalarda bulundu.Sırp başantrenör, "Bu iki yıldaki en önemli kazanım, Beşiktaş taraftarının basketbola olan güvenini geri kazandırmak oldu. Salonlar 24 saat içinde doluyor, bu da bilet gelirlerini ciddi artırdı," dedi.Geçtiğimiz sezon çift kulvarda final oynayan Beşiktaş'ın hedefini "EuroCup'ta kupa" olarak açıklayan Alimpijevic, "Sürpriz değil, favori olmak istiyoruz. Venezia, Hapoel Kudüs, Budućnost gibi takımlarla aynı seviyede olmalıyız," ifadelerini kullandı.Takım bütçesiyle ilgili olarak, "3.5 milyon denildi ama daha fazlaydı. Fenerbahçe ve Efes'in 6-7 kat bütçeleri olabilir, ama 10 kat değil," sözlerini kullandı.Alimpijević, oyunculara karşı olan tutumuyla alakalı: "Onlara her zaman kişisel sorumluluğum olduğunu söylerim. Daha yüksek maaşlar ve daha iyi seviyeler için onları geliştiririm. Jonah Mathews'un büyük Euroleague tekliflerine rağmen bizimle kalması bu güvenin göstergesi." dedi.Obradovic hakkında konuşan Alimpijević, "Obradović bir efsane. Onu kopyalamaya çalışmak komik olur. Her koç kendi felsefesini oluşturmalı," diyerek görüşlerini paylaşt.Dusan Alimpijevic, Kızılyıldız dönemi hakkında şu sözleri kullandı, "Kupasız ayrıldım ama takımım sonra şampiyon oldu. 2.8 milyon Euro bütçeyle Euroleague'de 11 galibiyet aldık. Bu, kulübün mali istikrarı için kritik bir sezondu,"Kızılyıldız döneminde Real Madrid karşısında alınan galibiyet hakkında Dusan, "Bu bilim kurguydu. Maçın İspanyolca tutanağını çerçeveletip hâlâ saklıyorum," diyerek unutamadığı anlardan birini paylaştı.Beşiktaş'ın yeni sezon hedeflerinin altını çizen başarılı koç, "Bu yıl mucize değiliz, iddialıyız. Beşiktaş olarak artık EuroCup'ta finalin doğal adayları arasında yer almak istiyoruz," dedi ve açıklamalarını tamamladı.