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Dusan Alimpijevic: "Hak ettiler"

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, finalin ardından gelecek sezon için daha hırslı ve agresif bir takım sözü verdi.

calendar 25 Haziran 2025 23:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Dusan Alimpijevic: 'Hak ettiler'
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko'ya 84-68 mağlup olarak sezonu ikinci tamamlayan Beşiktaş Fibabanka'da başantrenör Dusan Alimpijevic, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİ"

Sezonu değerlendiren Sırp çalıştırıcı, "Öncelikle çok mutluyum. Sezon sezon üzerine koyuyoruz. Geçen sezon yarı final, bu sezon final. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum; koç, oyuncular ve kulüp gerçekten şampiyonluğu hak ettiler. Sezon boyunca mükemmeldiler. Söyleyecek bir şey yok." dedi.


"KULÜBÜMLE GURUR DUYUYORUM"

Beşiktaş ailesine de teşekkür eden Alimpijevic, "Kendi kulübümü tebrik ediyorum. Mükemmel bir yıl geçirdik. Başkanımız, yöneticilerimiz, oyuncularımız, yardımcılarım… Hep beraber inanılmaz bir iş çıkardık." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARA SÖZÜM VAR"

Siyah-beyazlı taraftarlara seslenen Alimpijevic, "Şunun sözünü veriyorum; daha agresif, daha sert, daha isteyen bir Beşiktaş olacak. Taraftarımız lütfen bizi desteklemeye devam etsin. İnanın çok daha iyi olacağız, daha iyi şeyler yapacağız." diyerek gelecek sezon için umut dolu mesajlar verdi.


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