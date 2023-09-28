Dursun Özbek'ten Mauro Icardi itirafı!

Avrupa'nın birçok yıldız ismini geride bırakıp, 2023'ün en iyisi olan Icardi'yi değerlendiren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yakın çevresine Arjantinli yıldız için söyledikleri ortaya çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek'ten Mauro Icardi itirafı!
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28 Eylül 2023 08:27
Galatasaray'da Mauro Icardi fırtınası eserken, Başkan Dursun Özbek'in de Arjantinli futbolcuya hakkını verdiği ve onunla gurur duyduğu ortaya çıktı.

DURSUN ÖZBEK'İ ÇOK SEVİNDİRDİ

Geçen sezonki şampiyonluktaki önemli katkısının bulunmasının yanı sıra, bu sezon sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ne katılmasında ve yine ligde zirveye oturmasında da golleri ile dikkat çeken Icardi'nin formu herkesi mutlu etti. Bu sezon ligde 6 maçta 7 kez fileleri havalandıran, Avrupa'da ise Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 3 kez ağları sarsan Icardi, Başkan Dursun Özbek'i de çok sevindirdi.

'İYİ Kİ PARASINA BAKMADIK'

Başkan Özbek'in yakın çevresine şunları söylediği öğrenildi:

"Bizim için çok zor bir transferdi. Bonservisi için 10 milyon euro verdik. Yıllık maliyeti de bize sponsorlar hariç 6 milyon euro... Onu alırken en ufak bir tereddüt yaşamadım. Icardi kendini buraya ait hissetti. Galatasaray'a çok yakışıyor ve aldığı parayı sonuna kadar hak edecek. İyi ki parasına, maliyetine bakmadan bu transferi yaptık. Böyle bir golcümüz olduğu için çok şanslıyız"


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