Dursun Özbek'ten Mauro Icardi itirafı!

Galatasaray'da Mauro Icardi fırtınası eserken, Başkan Dursun Özbek'in de Arjantinli futbolcuya hakkını verdiği ve onunla gurur duyduğu ortaya çıktı.
DURSUN ÖZBEK'İ ÇOK SEVİNDİRDİ
Geçen sezonki şampiyonluktaki önemli katkısının bulunmasının yanı sıra, bu sezon sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ne katılmasında ve yine ligde zirveye oturmasında da golleri ile dikkat çeken Icardi'nin formu herkesi mutlu etti. Bu sezon ligde 6 maçta 7 kez fileleri havalandıran, Avrupa'da ise Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 3 kez ağları sarsan Icardi, Başkan Dursun Özbek'i de çok sevindirdi.
'İYİ Kİ PARASINA BAKMADIK'
Başkan Özbek'in yakın çevresine şunları söylediği öğrenildi:
"Bizim için çok zor bir transferdi. Bonservisi için 10 milyon euro verdik. Yıllık maliyeti de bize sponsorlar hariç 6 milyon euro... Onu alırken en ufak bir tereddüt yaşamadım. Icardi kendini buraya ait hissetti. Galatasaray'a çok yakışıyor ve aldığı parayı sonuna kadar hak edecek. İyi ki parasına, maliyetine bakmadan bu transferi yaptık. Böyle bir golcümüz olduğu için çok şanslıyız"
DURSUN ÖZBEK'İ ÇOK SEVİNDİRDİ
Geçen sezonki şampiyonluktaki önemli katkısının bulunmasının yanı sıra, bu sezon sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ne katılmasında ve yine ligde zirveye oturmasında da golleri ile dikkat çeken Icardi'nin formu herkesi mutlu etti. Bu sezon ligde 6 maçta 7 kez fileleri havalandıran, Avrupa'da ise Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 3 kez ağları sarsan Icardi, Başkan Dursun Özbek'i de çok sevindirdi.
'İYİ Kİ PARASINA BAKMADIK'
Başkan Özbek'in yakın çevresine şunları söylediği öğrenildi:
"Bizim için çok zor bir transferdi. Bonservisi için 10 milyon euro verdik. Yıllık maliyeti de bize sponsorlar hariç 6 milyon euro... Onu alırken en ufak bir tereddüt yaşamadım. Icardi kendini buraya ait hissetti. Galatasaray'a çok yakışıyor ve aldığı parayı sonuna kadar hak edecek. İyi ki parasına, maliyetine bakmadan bu transferi yaptık. Böyle bir golcümüz olduğu için çok şanslıyız"