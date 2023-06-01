Dursun Özbek'ten Ali Koç'a özel davet

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ve tüm yönetimi, derbi maçı öncesi NEF Stadyumu'ndaki başkanlık locasında ağırlamak için davette bulundu.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek'ten Ali Koç'a özel davet
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01 Haziran 2023 20:27
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi öncesi ezeli rakiplerinin başkanı Ali Koç için özel bir davette bulundu.

Özbek, Ali Koç'u ve tüm yönetimi, derbi maçı öncesi NEF Stadyumu'ndaki başkanlık locasında ağırlamak için davet gönderdi.

Ali Koç ve Fenerbahçe tarafının bu davete vereceği cevap ise henüz netlik kazanmadı.

Galatasaray'ın şampiyonluk apoletiyle çıkacağı derbi maçta iki ezeli rakip 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

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