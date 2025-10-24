Dursun Özbek: 'Tarihi imza!'

Dursun Özbek, "Bildiğiniz gibi son üç sezonun şampiyonu Galatasaray. Hedeflerimize ulaştık. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde başarı çıtasını yukarı çekmek var. Bu hedefe yürüyeceğiz. Liverpool ve Bodo Glimt maçlarını izlediniz. Taraftarın coşkusunu ve desteğini gördünüz. Takımın inanmışlığını da gördünüz. Fazla bir şey söyleme gerek kalmadan Galatasaray'ın inancı ortadadır. Taraftarımız bizi aynı şekilde desteklesin. Başarıya yürüyüşe biz ekip olarak hazırız ve bu yolda yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Galatasaray Kulübü ile Puma arasındaki forma sponsorluğu anlaşmasının yenilenmesine ilişkin imza töreni RAMS Park'ta yapıldı.PUMA Türkiye Takım Sporları Direktörü Taylan Akgöz, Türk futbol tarihinin en uzun ve en yüksek bedelli anlaşmasını gerçekleştirdik." açıklamasını yaptı.Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu, "Puma Orta Doğu Genel Müdürü Taner Seyis ve PUMA Türkiye Takım Sporları Direktörü Taylan Akgöz'e bu anlaşma için teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü olarak güçlü bir ortaklığı ve değerli bir dostluğu ve sürdürebilir ortaklığı pekiştiriyoruz. Galatasaray geleceğe emin adımlarla yürürken, yanında bir dünya markası olduğunu gösteren önemli bir anlaşmadır. Galatasaray uluslararası alanda Türkiye'nin en güçlü temsilcisidir. Bu iş birliği ile birlikte Galatasaray'ın çok daha güçlü şekilde temsil edileceğine inanıyorum. Emeği geçen herkese, Puma Orta Doğu Genel Müdürü Taner Seyis ve PUMA Türkiye Takım Sporları Direktörü Taylan Akgöz'e teşekkür ediyorum. Galatasaray olarak amacımız adımızı her yerde en yukarıya yazdırmaktır. Birlikte daha büyük zaferlere ulaşacağımıza inanıyoruz." dedi.Abdullah Kavukcu, "PUMA ile sözleşmemiz olmasına rağmen yeni anlaşma yaptık. Çıkış maddesi var. Dünyada iki kulübe verdikleri rakamı, bize de verdiler. Başka kulüpler 'En iyi anlaşmayı yaptık' der ama Galatasaray imzayı atmadan en iyi anlaşma olmaz. PUMA'dan net 8.3 Milyon € yıllık alıyoruz. Bonuslar da var, bu rakam da 14,5 Milyon € ve gerçekleşebilir. Güzel bir anlaşma yaptık." açıklamasını yaptı.Abdullah Kavukcu, "PUMA ile önemli bir projemiz daha olacak. İstiklal Caddesi'nde çok büyük bir mağaza açacağız. 145 Milyon Euro'ya yakın bir sözleşme. Bilançonuza da farklı bir şekilde değer katacak anlaşma." ifadelerini kullandı.Dursun Özbek, "Mağazacılığın halka arzını planlıyoruz. Mağazacılık konusu Galatasaray için çok büyük önem arz ediyor. Halka açılma konusu gündemimizde. Takvimi oluşturduk, yakın zamanda başvurumuzu yapacağız. Çalışmalarımızı yapıyoruz, önümüzdeki günlerde daha doyurucu ve net takvimle açıklama yapacağız. 6 ay içinde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Galatasaray mağazacılıkta çok başarılı, detaylı bilgilendirmeyi yapacağız." açıklamasını yaptı.Dursun Özbek, "2022'de göreve geldiğimizde Galatasaray'ın durumu camiamızı mutlu edici durumda değildi. İlk sezonun sonunda şampiyon olduk. Başarısız olduğunuzda sponsorlarınız size destek vermezler. Başarı dışında iletişim de çok önemli. Galatasaray, Türkiye'de ve dünyada çok önemli bir marka. Galatasaray'ın büyüklüğünü anlatmak çok önemli şeyler. 2022 öncesi ve sonrası için çok büyük fark oldu. 15 Milyon Euro seviyesinde olan sponsorluk anlaşmaları 70 Milyon Euro seviyesine geldi. Daha da artarak ilerliyor. Geçtiğimiz sene sponsorluk geliri 80 Milyon Euro'yu buldu. Bunu bu yıl daha da yukarı çekmeye çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.Dursun Özbek, "Mukayese edilemeyecek revize anlaşma gerçekleştirdik. Galatasaray bu yürüyüşünü hiç kesmeyecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki yürüyüşümüzle birlikte sevenlerimizi mutlu etmeye devam edeceğiz. Galatasaray'ı global anlamda ilk 10'a ve ilk 5'e ulaştıracağız. Finansal yapıyı düzelttik, tesisleşmeyi bitirmek üzereyiz." sözleriyle hedeflerini açıkladı.