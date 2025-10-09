Dursun Özbek, Mardin'de GS Store açılışını yaptı!

09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mardin'de GS Store mağazasının açılışını yaptı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Mardin'de GS Store mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Özbek, merkez Artuklu ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki GS Store mağazasının açılışı amacıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, mağazanın hayırlı olmasını diledi.

Galatasaray'ın başarılarıyla burada da kazançların artacağına inandığını belirten Özbek, şunları kaydetti:


"Bütün Galatasaraylıları buradan forma almaya davet ediyorum. Mardin'de de sizin gibi taraftarlarımız olduğu için son derece memnunum. Galatasaray'ı desteklemeye de devam. Şampiyonluklarımız da inşallah birlikteliğimizi devam ettirecektir."

Mağazada Galatasaray ürünleri ve formalarının yanı sıra Victor Osimhen'e özel hazırlanan kutuların da bulunduğunu anlatan Özbek, tüm taraftarları bu kutuları almaya davet etti.

Daha sonra Özbek, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ile mağazanın açılışını yaptı.

Açılışın ardından Özbek ve Polat'a reyhan şerbeti ikram edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
