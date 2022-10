Dursun Özbek: 'Durmadan çalışıyoruz, gururluyuz'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün 117. yılı dolayısıyla yapılan kutlamada konuştu.



Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Türk olmayan takımları yenmek hedefi ve iradesini yaşatmak için hiç durmadan çalışıyoruz. Gururluyuz. Tarih boyunca önüne hangi zorluk çıkarsa çıksın buradan başarı yaratmış bir camianın fertleriyiz. Mücadele ettiğimiz her branşta Galatasaray, inanmak, rekabet etmek ve başarmak demektir. Mutluyuz. Çünkü, Galatasaray sevgisi o kadar büyük bir sevgi ki sadece bizimle değil, bizden sonraki nesillerle daha da büyüyor." dedi.



Galatasaray'ı iyi günlerin beklediğini söyleyen Özbek, "Galatasarayımız'ın bayrağını her yerde en güçlü şekillerde dalgalandırmak, bizden sonraki kuşaklara en iyi şekilde bırakmak en önemli görevimiz. Ben, gençlerimizin Galatasaray'a olan sevgisini gördükçe bizi çok daha iyi günlerin beklediğine inanıyorum." şeklinde konuştu.



Cumhuriyetin 100. yılına da değinen Dursun Özbek, "Biz Galatasaraylılar 117. yaşımızı kutlarken, bir başka büyük kutlamanın da arifesindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyetin 100. yılını da çok yakında kutluyor olacağız. Bu arada Cumhuriyetin kuruluş yolunda cepheden cepheye koşan, Çanakkale'de Kafkaslar'da şehit verdiğimiz ağabeylerin de hatırasını anmak istiyorum." açıklamasını yaptı.



Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden ve 4. haftadaki maçların tamamını kazanan 4 Türk takımının performansını değerlendiren Özbek, "Avrupa'da oynayan takımlarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten dün gece güzel sonuçlar aldık. Özellikle ülke puanı için çok önemliydi. Bu sene inşallah alacağımız neticeler sonucunda gelecek yıl Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceğiz. Galatasaray, olduğu her yerde en iyini yapmış ve Türkiye'yi gururla temsil etmiş bir marka." diye konuştu.



Dursun Özbek ayrıca, "Galatasaray, şanlı tarihinde 'Fikri hür, vicdanı hür' düsturuyla şanlı tarihinde eşi olmayan en başarılı spor kulübüdür ve Cumhuriyetin yüzü olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Bu amaçla 22 Ekim tarihinde yönetim kurulumuz, üyelerimiz, derneklerimiz, sporcularımız ve taraftarlarımızla Anıtkabir'e, Atamız'ın huzuruna çıkarak ona verdiğimiz sözleri huzurunda bir kez daha tekrar edeceğiz. Bu ziyaretimize Galatasarayımız'ı seven herkesi davet ediyoruz. Tüm camiamıza birlik, başarı ve sevgi dolu günler diliyorum. Yaşasın Galatasaray diyorum." diyerek sözlerini noktaladı.





