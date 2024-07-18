Dursun Özbek: 'Büyükekşi ile olmadı'

Türk futbolu için hayırlı olur inşallah. Buna Türk futbolunun ihtiyacı var. Geçen sezon gergin bir ortamda oynandı. İnşallah bu sezon gergin ortam olmaz. Adaletin olduğu, mücadelenin yeşil sahada oynandığı bir lig olur. Artık herkes yoruldu bu gerginlikte. Bakacağız, dinleyeceğiz. Büyükekşi geçtiğimiz 2 senede, biz yönetime geldikten sonra, çok güvenli bir yönetim olmadı. Adalet hep arandı, kavga ortamında olduk. Başkanlıktan Servet Bey çekildi, niye çekildi bilmiyoruz. Kaotik bir ortam oldu." dedi.



"İŞLER İYİ GİTMİYOR"



Olağanüstü seçimi değerlendiren Özbek, "Bu olağanüstü bir seçim. Öyle değil mi? Bu yönetimin daha 3 senesi vardı. Birinci senesini doldurdu, seçime gidiyor. Demek ki işler iyi gitmiyor. Olağanüstü seçimde olağanüstü şeyler yaşanıyor. Bir aday çıkıyor, çekiliyor. Bekleyip görmek lazım. İnşallah hayırlısı olur. Seçime giren adaylar herhalde Türk futbolunun halini görüp nasıl tedavi edeceklerini biliyorlardır." sözlerini sarf etti.



Büyükekşi'ye kimseyi önermediklerini söyleyen Özbek, " Şimdi dinleyeceğiz adayları. Sayın Büyükekşi'nin tekrar aday olması, bir kaostan çıkmak üzereyken, başarılı bir yönetim yoktu... Servet Bey'in çekilmesi... Olay karmakarışık bir hale geldi. Büyükekşi yönetiminin içinde Galatasaray'ın desteklediği yönetim kurulu üyesi yok. Kabul etmedik. Kimseyi önermedik. Böyle bir şey yok. Çok önceden beri söylediğimiz bir şey var, yeni bir yönetim veya istişareli yönetim için fırsat olmadı. Kaotik bir dönem geçiyordu, devam etmemesi lazımdı. Gerekli yenilenmeyi görmediğimiz için herhangi bir destek vermedik. Adayları dinleyeceğiz, ona göre bir oy vereceğiz." dedi.



GALATASARAY KİME OY VERECEK?



Kime oy verileceği hakkında konuşan Özbek, " Mehmet Büyükekşi'nin devam etmesini istemeyen kulüplerden biriydik. Yenilenme olmasını istiyorduk ama onu da göremiyoruz. Adayları dinledikten sonra karar vereceğiz. İki adayın listesinde de Galatasaray'ın önerdiği kimse yok. Konuşmalarla ortalık gerilebilir. Bu seçim faydalı olacak mı, olmayacak mı? Bilmiyorum ama kaotik bir ortamda seçime gidiyoruz." sözlerini sarf etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanlık Seçimi esnasında açıklamalarda bulundu.Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ile güvenli bir yönetim olmadığını söyleyen Özbek,