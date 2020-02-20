Durant ve Kyrie, Atkinson için oynamak istememişler

Brooklyn Nets süperstarları Kevin Durant ve Kyrie Irving'in, gelecek sezon eski koç Kenny Atkinson için oynamaya ilgilerinin olmadığına dair inancın arttığı söylendi.



Nets'in Memphis Grizzlies'e 39 sayılık mağlubiyetini takiben, Çarşamba günü bir takım toplantısı yaptığı belirtildi.



Mağlubiyetten sonra, Atkinson'ın soyunma odasına girdiği, bir sandalyeye oturduğu ve oyuncularından ve çalışanlarından şikayetlerini belirtmelerini istediği açıklandı.



Toplantıyla ilgili bilgiye sahip bir kaynak "Yön değiştirmek gerektiğinin anlaşıldığı bir andı. Herkesin işleri düzeltmeye çalıştığı dürüst bir sohbetti." şeklinde konuştu.



Birkaç veteran oyuncu, Spencer Dinwiddie'nin potansiyelini gösterecek şekilde oynadığını görmek istediklerini söylediği anlatıldı.



DURANT SONRADAN KATILMIŞ



Kaynaklar, Kevin Durant'in toplantıya sonradan katıldığını ve Nets'in alışkanlıklarını nasıl geliştirmesi gerektiğini söylediğini ve şampiyonluk için yarışan bir ekibe uygun kültür özelliklerini inşa etmediklerini belirttiği açıklandı.



Durant ve Kyrie Irving'in, Atkinson ile hiçbir zaman bağlantı kuramadığı ve kaynaklara göre, gelecek sezon sakatlıklarından döndüklerinde onun için oynamaya ilgi duymadıklarına dair, artan bir inanış olduğu belirtildi.



Atkinson'ı göndermek için Irving veya Durant'tan hiçbir direktif gelmediği söylendi, ancak kendisinin en kritik oyuncularını kaybettiği konusunda yeterli bilgi toplandı.



