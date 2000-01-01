Durant: "Maç sonlarında en korktuğum kişi, Kobe'ydi"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, maçların son beş dakikasında en çok korktuğu oyuncunun, merhum Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant olduğunu açıkladı.



KD, Barstool Big Cat ve eski MLB süperstarı Alex Rodriguez ile yaptığı röportajda, "clutch" anlarda Kobe Bryant'ın kendisini "çok korkuttuğunu" itiraf etti:



"Kobe'ydi, maç sonlarında Kobe Bryant'tan çok korkardım."



Bryant, OKC yıllarında Durant ile birçok kez playofflarda karşılaşmıştı. Bryant, Los Angeles Lakers ile beş şampiyonluk kazanmıştı.



Hall of Fame kariyeri boyunca Bryant, Lakers ile 25.0 sayı, 5.2 ribaund ve 4.7 asist ortalamaları yakalamıştı. Aşil sakatlığından kurtulmak için 2019-2020 sezonunun tamamınında kenarda oturan Durant ise, önümüzdeki sezon Nets için oynamaya hazır olacak.



Bryant, kızı Gigi ile Ocak ayında bir helikopter kazasında trajik bir şekilde vefat ettikten sonra, bu durum NBA'deki ve dünyadaki herkesi derinden yaralamıştı.



