Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in "cidden durdurulamaz" olduğunu söyledi.



'Boardroom' isimli podcast'inde konuşan Durant, Embiid'in basketbol sahasındaki dominasyonu hakkında övgüler yağdırarak, 76ers yıldızının Kobe Bryant, Hakeem Olajuwon ve Shaquille O'Neal'ın bir karışımı gibi olduğunu ve bu oyunculardan herhangi birinin unsurlarını istediği zaman gösterebildiğini kabul etti:



"Gerçekten durdurulamaz. Bir keresinde, maç içindeyken istediği zaman Kobe'ye, Hakeem'e, Shaq'a ve saydığı diğr birkaç oyuncuya dönüşebileceğini söylemişti. Ben de kendi kendime 'Doğru diyorsun' demiştim."



Embiid maç başına %49 şut isabetiyle 29.7 sayı, 11.2 ribaund ve 1.4 blok ortalamalarıyla kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor ve MVP ödülü yarışında zirvede yer alıyor.



