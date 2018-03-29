Durant: "Isaiah ve Tristan beni attırmaya çalıştı"

Golden State Warriors süperstarı Kevin Durant, geçtiğimiz gece oynanan Cleveland Cavaliers maçının bir noktasında, aldığı teknik faul sonrası ikinci teknik faulü de alma riskinin olduğu anda Cavaliers oyuncuları Isaiah Thomas ve Tristan Thompson'ın kendisini oyundan atması için hakemle konuşup ikna etmeye çalıştıklarını iddia etti.



Karşılaşmanın bir noktasında Durant, hakeme bir düdüğe itiraz etmesi dolayısıyla teknik faul almıştı. İtirazını sürdüren Durant, bir başka teknik faul alma riskine girmişti.



Durant, bu noktada Cavs'li Isaiah ve Thompson'ın hakemi ikna etmeye çalıştıklarını gördüğünü şu şekilde açıkladı:



"Bunun kuralların bir parçası olduğunu anlıyorum, ama hakemler oyundan çıkmamı istemedi. Onlar da öyle kazanmak istemediler. Bunun benim için bir anlamı yok. Teknik olarak beni oyundan attırmak istediler. Eğer beni attırıp kazansalardı, aynı olmayacaktı. Ondan dolayı bunu geride bıraktım. Ciddi bir şey değildi."



Maçın kalanında sinirlerine hakim olan Durant, 99-92 kazandıkları karşılaşmada 25 sayı, 7 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 5 blok kaydetmişti.



