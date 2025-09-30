30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
19:45
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
19:45
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Durant: "Houston ile sözleşme uzatmayı düşünüyorum"

Houston Rockets süperstarı Kevin Durant, sözleşmesini uzatma niyetinde olduğunu açıkladı.

Phoenix Suns'tan yapılan büyük takasla yaz döneminde Houston'a katılan Durant, kontratının son yılına girerken medya günü konuşmasında, "Burada sözleşme uzatacağımı düşünüyorum. Bunun ne zaman olacağını kesin olarak söyleyemem ama gerçekleşeceğine inanıyorum" dedi.

37. yaş gününde konuşan Durant, bu sezon için 54,7 milyon dolar kazanacak. İki yıllık 122 milyon dolarlık maksimum kontrat imzalama hakkı bulunuyor. Rockets genel menajeri Rafael Stone ise uzatma görüşmeleri hakkında yorum yapmadı.


Durant, "Organizasyon içinde daha önce birlikte çalıştığım kişiler var. Buraya gelmek bu yüzden doğal hissettirdi. İlk kez Rockets forması giymek güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

Başantrenör Ime Udoka yönetiminde geçtiğimiz sezon Batı Konferansı'nda ikinci sırayı alan Houston'ın gelişiminden etkilendiğini söyleyen Durant, 19. NBA sezonunda beşinci farklı takımının formasını giyecek. Geçen sezon 62 maçta 26,6 sayı, 6,0 ribaund, 4,2 asist, 1,2 blok ve 0,8 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
