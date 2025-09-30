Houston Rockets süperstarı Kevin Durant, sözleşmesini uzatma niyetinde olduğunu açıkladı.Phoenix Suns'tan yapılan büyük takasla yaz döneminde Houston'a katılan Durant, kontratının son yılına girerken medya günü konuşmasında,dedi.37. yaş gününde konuşan Durant, bu sezon için 54,7 milyon dolar kazanacak. İki yıllık 122 milyon dolarlık maksimum kontrat imzalama hakkı bulunuyor. Rockets genel menajeri Rafael Stone ise uzatma görüşmeleri hakkında yorum yapmadı.Durant,ifadelerini kullandı.Başantrenör Ime Udoka yönetiminde geçtiğimiz sezon Batı Konferansı'nda ikinci sırayı alan Houston'ın gelişiminden etkilendiğini söyleyen Durant, 19. NBA sezonunda beşinci farklı takımının formasını giyecek. Geçen sezon 62 maçta 26,6 sayı, 6,0 ribaund, 4,2 asist, 1,2 blok ve 0,8 top çalma ortalamalarıyla oynadı.