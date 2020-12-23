Durant geri döndü, Lakers ilk maçta yenildi!

CLIPPERS, YÜZÜK TÖRENİ OLAN LAKERS'I DEVİRDİ!

Brooklyn Nets, 2020-21 sezon açılışında dün gece Barclays Center'da Golden State Warriors'ı 125-99 mağlup etti.Geçen sezonun tamamını kaçırdıktan sonra parkelere dönen'in yanı sıra,normal sezondaAndrew Wiggins ve Kelly Oubre ikilisi ile beraber oynaması durumu, iki takımın da yeni hikayelerle sezonu açmasını sağladı. Bununla birlikte, rekabetçi bir maç için umutlar, Nets'in ilk çeyrektesona erdi ve en iyi oyuncularını maçta tutan Brooklyn ekibi, asla oyundan düşmedi. Brooklyn, devre arasına 18 sayı önde girdi. Son skorun da işaret ettiği üzere, Nets istatistik tablosunda açık avantajlara sahipti ve özellikle uzak menzilde etkili olarak, üçlük girişimlerininisabet buldu.Irving, omuz ameliyatı nedeniyle 1 Şubat'tan bu yana oynadığı ilk maçındaoynayarak takımın en skorer ismi oldu.ise kendisinitakip etti. Caris, benchten getirdiğiiki top çalma ve bir blokla oldukça etkili oynadı. Joeattı veçektiWarriors'ta, 7/21 şut isabetiyle oynamasına rağmen bulduğu10 asist, 4 ribaund ve 2 top çalma ile takımın en etkili ismi oldu. Ekibin Draft'ta ikinci sıradan seçtiği çaylakoldukça etkili bir iş çıkardı vekaydetti., iki ribaund, bir asist ve bir blok ile oynarken,, 3/14 üçlük isabetiyle kaydettiği 6 sayıya rağmen, 7 ribaund, 2 asist, 2 blok ve 1 top çalma ekledi. Marquesedokuz sayı ve sekiz ribaundla benchten gelen en etkili isim oldu.Warriors, Cuma günkü Noel karşılaşmasıında Milwaukee Bucks ile mücadele etmek için, Milwaukee'ye gidecek. Nets de aynı gün Boston Celtics'i ağırlayarak devam edecek.LA Clippers geçtiğimiz gece Staples Center'da ev sahibi Los Angeles Lakers'ı 116-109 mağlup etti.Clippers, NBA'deki en iyi rekabetlerden birinde, yakın geçen bu maçı kazanmayı başardı.seri yakalanan ilk çeyrek, Clippers'ın havasını belirlemiş oldu ve Lakers bu noktadan sonra asla tam olarak toparalyamadı. Lakers, ikinci çeyrektebir seri yakaladıktan sonra, üçüncü çeyrekte maçı eşitlemeyi başarsa da, Clippers ekibi aynı çeyrektebir seri yakalayarak yoluna devam etti. Clippers, boyalı alanda Lakers'a 50-38'lik bir fark attı ve toplamkaydetmesinin yanı sıra, top kaybı savaşını dakazandı.Clippers'ta, 13/18 isabetle oynadığı karşılaşmadaile oynayarak takımın en etkili ismi oldu. PG, bu sayıların 26'sını ikinci yarıda buldu.26 sayı, 2 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile karşılaşmayı tamamladı.Clippers ile ilk maçında 15 sayı ve altı ribaund ile oynadı., benchten 11'er sayı ile katkı verdiler.Lakers'taile oynayarak ekibin en skorer ismi oldu.ile oynarken,ekiple ilk maçındaoynayarak, olağanüstü bir başlangıç yapmış oldu.17 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle bench ekibine liderlik etti.Her iki takım da Noel Gününe kadar oynamayacak ve Lakers ekibi Dallas Mavericks'e ev sahipliği yaparken, Clippers da Nuggets ile yüzleşmek için Denver'a seyahat edecek.