Durant geri döndü, Lakers ilk maçta yenildi!

Brooklyn Nets, 2020-21 sezon açılışında dün gece Barclays Center'da Golden State Warriors'ı 125-99 mağlup etti.
Geçen sezonun tamamını kaçırdıktan sonra parkelere dönen Kevin Durant
'in yanı sıra, Stephen Curry'nin
normal sezonda ilk kez
Andrew Wiggins ve Kelly Oubre ikilisi ile beraber oynaması durumu, iki takımın da yeni hikayelerle sezonu açmasını sağladı. Bununla birlikte, rekabetçi bir maç için umutlar, Nets'in ilk çeyrekte 40 sayı bulmasıyla
sona erdi ve en iyi oyuncularını maçta tutan Brooklyn ekibi, asla oyundan düşmedi. Brooklyn, devre arasına 18 sayı önde girdi. Son skorun da işaret ettiği üzere, Nets istatistik tablosunda açık avantajlara sahipti ve özellikle uzak menzilde etkili olarak, üçlük girişimlerinin yüzde 42.9'unda
isabet buldu. Kyrie
Irving, omuz ameliyatı nedeniyle 1 Şubat'tan bu yana oynadığı ilk maçında 26 sayı, dört ribaund ve dört asistle
oynayarak takımın en skorer ismi oldu. Durant
ise kendisini 22 sayı ile beş ribaund, üç asist, üç top çalma ve bir blokla
takip etti. Caris LeVert
, benchten getirdiği 20 sayı, 9 ribaund, 5 asist,
iki top çalma ve bir blokla oldukça etkili oynadı. Joe Harris 10 sayı
attı ve yedi ribaund
çekti.
Warriors'ta Curry
, 7/21 şut isabetiyle oynamasına rağmen bulduğu 20 sayı,
10 asist, 4 ribaund ve 2 top çalma ile takımın en etkili ismi oldu. Ekibin Draft'ta ikinci sıradan seçtiği çaylak James Wiseman
, ilk maçında
oldukça etkili bir iş çıkardı ve 19 sayı, 6 ribaund ve iki top çalma
kaydetti. Wiggins 13 sayı
, iki ribaund, bir asist ve bir blok ile oynarken, Oubre
, 3/14 üçlük isabetiyle kaydettiği 6 sayıya rağmen, 7 ribaund, 2 asist, 2 blok ve 1 top çalma ekledi. Marquese Chriss
dokuz sayı ve sekiz ribaundla benchten gelen en etkili isim oldu.
Warriors, Cuma günkü Noel karşılaşmasıında Milwaukee Bucks ile mücadele etmek için, Milwaukee'ye gidecek. Nets de aynı gün Boston Celtics'i ağırlayarak devam edecek.CLIPPERS, YÜZÜK TÖRENİ OLAN LAKERS'I DEVİRDİ!
LA Clippers geçtiğimiz gece Staples Center'da ev sahibi Los Angeles Lakers'ı 116-109 mağlup etti.
Clippers, NBA'deki en iyi rekabetlerden birinde, yakın geçen bu maçı kazanmayı başardı. 39-19'luk
seri yakalanan ilk çeyrek, Clippers'ın havasını belirlemiş oldu ve Lakers bu noktadan sonra asla tam olarak toparalyamadı. Lakers, ikinci çeyrekte 35-17'lik
bir seri yakaladıktan sonra, üçüncü çeyrekte maçı eşitlemeyi başarsa da, Clippers ekibi aynı çeyrekte 33-24'lük
bir seri yakalayarak yoluna devam etti. Clippers, boyalı alanda Lakers'a 50-38'lik bir fark attı ve toplam 10 top çalma
kaydetmesinin yanı sıra, top kaybı savaşını da 19-16
kazandı.
Clippers'ta Paul George
, 13/18 isabetle oynadığı karşılaşmada 33 sayı, 6 ribaund ve 3 asist
ile oynayarak takımın en etkili ismi oldu. PG, bu sayıların 26'sını ikinci yarıda buldu. Kawhi Leonard
26 sayı, 2 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile karşılaşmayı tamamladı. Serge Ibaka,
Clippers ile ilk maçında 15 sayı ve altı ribaund ile oynadı. Lou Williams ve Ivica Zubac
, benchten 11'er sayı ile katkı verdiler.
Lakers'ta LeBron James 22 sayı, 5 ribaund ve 5 asist
ile oynayarak ekibin en skorer ismi oldu. Anthony Davis 18 sayı, yedi ribaund ve iki asist
ile oynarken, Dennis Schröder
ekiple ilk maçında 14 sayı, 12 ribaund ve sekiz asistle
oynayarak, olağanüstü bir başlangıç yapmış oldu. Montrezl Harrell
17 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle bench ekibine liderlik etti.
Her iki takım da Noel Gününe kadar oynamayacak ve Lakers ekibi Dallas Mavericks'e ev sahipliği yaparken, Clippers da Nuggets ile yüzleşmek için Denver'a seyahat edecek.