17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
2-3
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
6-0
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
4-0
17 Kasım
Malta-Polonya
2-3
17 Kasım
Almanya-Slovakya
6-0
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
1-0

Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde üç grupta son hafta maçları tamamlandı.

calendar 18 Kasım 2025 01:23
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Avrupa elemelerinde 10. hafta heyecanı, A,G ve L gruplarında oynanan 6 maçla devam etti.

A Grubu'nda Almanya, sahasında Slovakya'yı 6-0 mağlup ederek 15 puanla grubu lider tamamladı.

Leipzig şehrindeki Red Bull Arena oynanan karşılaşmada, Galatasaray forması giyen Leroy Sane 2 gol, Nick Woltemade, Serge Gnabry, Ridle Baku ve Assan Ouedraogo ise birer gol kaydetti.


G Grubu'nda lider Hollanda ise Litvanya'yı 4-0 yenerek 20 puana ulaştı.

Bu sonuçlarla beraber gruplarını lider tamamlayan Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Portekiz, Norveç, Hollanda ve Almanya Dünya Kupası'na kaldı.

Gruplarını ikinci olarak bitiren Arnavutluk, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, İtalya, Slovakya, Çekya ve Polonya ise play-off oynayacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Kuzey İrlanda-Lüksemburg: 1-0

Almanya-Slovakya: 6-0

G Grubu:

Malta-Polonya: 2-3

Hollanda-Litvanya: 4-0

L Grubu:

Çekya-Cebelitarık: 6-0

Karadağ-Hırvatistan: 2-3

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.