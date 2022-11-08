Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası Güney Kore'de düzenlenecek

Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası Güney Kore'de yapılacak. Organizasyonda Türkiye'yi 4 milli sporcu temsil edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası Güney Kore'de düzenlenecek
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07 Kasım 2022 22:40
Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası, 9 Kasım Perşembe günü Güney Kore'de başlayacak.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyonada, Türkiye'yi milli bilardocular Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir, Murat Naci Çoklu ve Turgay Orak temsil edecek.

Dünyanın en iyi bilardo sporcularının yarışacağı organizasyon, 13 Kasım Pazar günü sona erecek.

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