Dries Mertens, taraftarlara veda etti!

Galatasaray forması giyen Dries Mertens, şampiyonluk kutlamalarında taraftarlara veda etti.
Belçikalı yıldız, Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarında sahneye eşi Kat Kerkhofs ve oğlu Ciro Mertens ile birlikte çıktı.
Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, bu anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.
Dries Mertens de daha sonra gözyaşlarına hakim olamadı ve taraftarlara veda anlamında el salladı.
Belçikalı yıldız, Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarında sahneye eşi Kat Kerkhofs ve oğlu Ciro Mertens ile birlikte çıktı.
Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, bu anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.
Dries Mertens de daha sonra gözyaşlarına hakim olamadı ve taraftarlara veda anlamında el salladı.
🥲Dries Mertens ve ailesinin duygu dolu anları pic.twitter.com/8QnUgjK5l4
— Sporx (@sporx) May 25, 2025
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