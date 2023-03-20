Dries Mertens ne zaman dönecek? Belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da yıldız oyuncu Dries Mertens'in yokluğu hissediliyor...



Sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma şansı bulamayan Mertens'in son durumu belli oldu.



Teknik direktör Okan Buruk, milli takım arasından sonra Adana Demirspor maçında Belçikalı oyuncuyu ilk 11'e monte edecek.



MERTENS'SİZ DAHA AZ POZİSYON



Galatasaray orta sahası, Mertens'in yokluğunda tel tel dökülüyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı son iki maçta pozisyona girmekte zorlandı. Özellikle merkez oyununda Yunus, Rashica ve Zaniolo kullanan Okan Buruk karşılığını alamadı.



MERTENS OLMADAN 2 MAÇTA 2 GOL



Sarı-kırmızılılarda sadece performansı değil takım arkadaşlarına enerji olarak da motive eden Mertens sahada olmayında eksikliğini hissettirdi. Belçikalı yıldızın forma giydiği 20 lig maçında maç başı 2.15 gol ortalaması tutturan sarı-kırmızılılar, Mertens'in yokluğunda 2 maçta birer gol atabildi.



BU SEZON RAKAMLARI



Belçikalı oyuncu bu sezon toplamda 22 maça çıktı. 35 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 6 gol, 3 asist üretti.







