Dries Mertens'e kötü haber: Victor Osimhen

Galatasaray'da Victor Osimhen, eski takım arkadaşı Dries Mertens'i kulübeye gönderecek. Çünkü Avrupa'nın en değerli 4. golcüsünü kadrosuna katan Cimbom'da oyun sistemini değişecek. Bu durumda Osimhen hamlesi ile 2025 model Galatasaray'da, Mertens devre dışı kalacak. Son 2 sezondur sarı kırmızılı takımın kazandığı şampiyonluklarda önemli payı olan ve takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Mertens, Okan Buruk'un hamle oyuncusu olarak kullanacak.
10 NUMARA İSTEMİYOR
Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile ligde 36 maça çıkan Mertens 9 gol 19 asist tam 28 skor katkısı vererek şampiyonlukta pay sahibi olmuş ve sezon boyunca sadece 2 maç kaçırmıştı. Osimhen hamlesi ve Mauro Icardi'nin sakatlığını atlatması ile 3-5-2'ye dönecek olan Okan Buruk, 10 numara bölgesine de takviye istemedi. Galatasaray'da 10 numara takviyesi Osimhen hamlesi ile iptal oldu
10 NUMARA İSTEMİYOR
Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile ligde 36 maça çıkan Mertens 9 gol 19 asist tam 28 skor katkısı vererek şampiyonlukta pay sahibi olmuş ve sezon boyunca sadece 2 maç kaçırmıştı. Osimhen hamlesi ve Mauro Icardi'nin sakatlığını atlatması ile 3-5-2'ye dönecek olan Okan Buruk, 10 numara bölgesine de takviye istemedi. Galatasaray'da 10 numara takviyesi Osimhen hamlesi ile iptal oldu