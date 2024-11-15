Golden State Warriors forveti Draymond Green, Stephen Curry'nin Dallas Mavericks'e karşı "tamamen odaklı" olma sebebinin, eski takım arkadaşı Klay Thompson'ın kendisini görmezden gelmesi olduğunu iddia etti.



Green, Curry'nin Salı günü Dallas Mavericks'e karşı gösterdiği büyük performansın sebebinin, Thompson'ın San Francisco'ya dönüşünden fazlası olduğunu açıkladı.



Draymond, kendi podcast'inin son bölümünde, Curry'ye maçtan önce mesaj atarak "odaklandığından" ve duygularını kontrol altında tuttuğundan emin olmak istediğini söyledi.



Warriors forveti, Curry'nin ayrıca Thompson ile önceden konuştuğunu ancak daha sonra eski takım arkadaşı tarafından görmezden gelindiğini belirtti:



"Steph dün gece maça kızgın gelmişti. Ona mesaj atar atmaz hemen beni aradı. Ben de biraz ortalığı karıştırmaya çalıştım. 'Splash Brother'ım benim' saçmalığıyla uğraşamazdık.



Ben de Steph'i sinirlendirdim. 'Evet, dün gece Klay ile konuştum.' dedi, çünkü maçtan önce onunla konuşacaktı. '(Warriors iletişim kıdemli başkan yardımcısı) Raymond'ı (Ridder) da aradım ve onunla konuşmayacağımı söyledim. Sadece maça odaklanmam gerekiyordu ve Klay de bunu biliyor' dedi. Sonra maçtan önce Klay ile başka bir şey hakkında konuşmaya çalıştı ama Klay onu görmezden gelmişti, o da sinirlendi. Ve tamamdır. Çoktan odaklanmıştı bile."



Warriors, Thompson'ın Temmuz ayında Dallas'a katıldığından beri eski takımına karşı oynadığı ilk maçta Mavs'i 120-117 mağlup etmişti.



Thompson karşılaşmayı 22 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle bitirmiş, Curry ise 12'si son çeyrekte olmak üzere toplam 37 sayı, 6 ribaund, 9 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile oynamıştı.



