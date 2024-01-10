Golden State Warriors forveti Draymond Green, bundan sonra "maskaralıklar" olmadan oynamaya kararlı olduğunu söyledi.



Geçtiğimiz ay boyunca duygularını kontrol etme yolları üzerinde çalışan Green, kariyeri boyunca kendisine sorun yaratmış olan "maskaralıkları" olmadan oynayacağının sözünü verdi.



Green, geçtiğimiz Cumartesi günü 12 maçlık cezasından sonra takıma dönmesinden bu yana ilk kez yaptığı konuşmada, konuyla ilgili şu şekilde konuştu:



"Bu maskaralıklar beni şu anda bulunduğum noktaya taşıyan şeyler değil, bu yüzden geriye dönüp baktığımda acaba bunları bırakabilir miyim diye düşünmeden edemedim. Bunu yapabileceğimi düşünüyorum ve yapabildiğim zaman da kimsenin oynadığım basketbola takılmayacağına eminim. Odak noktam bu.



Hakemlere karşı çizgiyi aşmamak benim için büyük önem taşıyor ve o çizginin nerede olduğunu anlamak gerekiyor."



Green, aldığı terapi sayesinde daha önce soğukkanlılığını kaybettiği maçlar sırasındaki gergin anlarla daha iyi başa çıkma tekniklerini öğrendiğini ve geçtiğimiz ay NBA tarafından süresiz uzaklaştırma cezasına çarptırıldıktan sonra, kendini geliştirme fikrini benimsediğini söyledi.



Warriors forveti, tüm bunları "bir rutin haline getirmenin" öneminin de altını çizdi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU