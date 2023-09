Golden State Warriors forveti Draymond Green, geçmişte Chris Paul'a karşı oynamaktan nefret etmesinin sebebini açıkladı.



Warriors, kadroya veteran liderliği ve istikrar getirme düşüncesiyle bu yaz Paul'u kadrosuna katmıştı.



Warriors organizasyonunda Draymond da dahil olmak üzere Paul'u takas etme konusunda çekinceleri olan bazı kişiler olduğu öne sürülüyordu.



Green, Warriors'a katılmadan önce sevmediğini açıkça söylediği Paul için durumun neden böyle olduğunu şu şekilde açıkladı:



"Her şeyin ortasında yer alan bir adam. Her pozisyonun içinde, karşı takımın savunmasının merkezinde, sahanın her iki ucunda konuşan, hakemlerin, koçumuzun ve diğer oyuncuların kafasına girmeye çalışan biri. Her sürtüşmenin ortasında, kavga eder, dirsek atar, sınırı yoktur... E bi' zahmet adamdan rakip olarak nefret etmeniz normal. Ve etmediğiniz zaman da, ona karşı kaybediyorsunuz. Ona şimdiye dek bu şekilde kaybeden çok adam gördük."



Geçen sezon Phoenix Suns formasıyla Paul maç başına 13,9 sayı, 4,3 ribaund ve 8,9 asist ortalamaları yakalamıştı.