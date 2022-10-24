Drag şampiyonları Antalya'da belli oldu

Türkiye Motosiklet Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası'nın final yarışları Antalya'nın Kepez ilçesinde yapıldı.
Federasyonun açıklamasına göre Kepez Drag Pisti'nde gerçekleştirilen yarışlara, 65 sporcu katıldı. Yarışlar sonunda 2022 yılının şampiyonları belli oldu.
Süper street sınıfında Oğuz Bor, pro street sınıfında Kamil Kırbaş, street2 sınıfında Adem Aksoy, street750 sınıfında İbrahim Nişli, street600 sınıfında Fatih Akın Akkuş, standart1 sınıfında Özgür Akkurt, standart2 sınıfında Berke Bor, kadınlarda Sümeyye Ökçesiz, pro300 sınıfında da Osman Göçmen şampiyonluklarını ilan etti.
Kulüpler klasmanında ise 2022 yılının şampiyonu Mersin Motosiklet Spor Kulübü oldu.
Federasyonun açıklamasına göre Kepez Drag Pisti'nde gerçekleştirilen yarışlara, 65 sporcu katıldı. Yarışlar sonunda 2022 yılının şampiyonları belli oldu.
Süper street sınıfında Oğuz Bor, pro street sınıfında Kamil Kırbaş, street2 sınıfında Adem Aksoy, street750 sınıfında İbrahim Nişli, street600 sınıfında Fatih Akın Akkuş, standart1 sınıfında Özgür Akkurt, standart2 sınıfında Berke Bor, kadınlarda Sümeyye Ökçesiz, pro300 sınıfında da Osman Göçmen şampiyonluklarını ilan etti.
Kulüpler klasmanında ise 2022 yılının şampiyonu Mersin Motosiklet Spor Kulübü oldu.
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