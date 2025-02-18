Dortmundlu Bynoe-Gittens için tam 102 milyon Euro!

Avrupa'da kulüpler yaz transferi için rotalarını şimdiden belirlemeye başladı.



Bild'in haberine göre Premier Lig ekipleri Arsenal, Chelsea ve Tottenham, Borussia Dortmund'da forma giyen kanat oyuncusu Jamie Bynoe-Gittens için teklif yapmaya hazırlanıyor.



Alman ekibi, 20 yaşındaki oyuncu için 85 milyon pound (yaklaşık 102 milyon Euro) talep ediyor.



Bu sezon Borussia Dortmund ile 33 maçta süre alan İngiliz futbolcu, 11 gol 5 asistlik performans sergiledi.