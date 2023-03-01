Dortmund'dan Keita hamlesi

Borussia Dortmund, orta sahasına Naby Keita'yı transfer etmeyi düşünüyor.



Bild'de yer alan habere göre, Dortmund, yıldız orta sahası Jude Bellingham'ı kaybetmek istemiyor. Buna rağmen Alman devi, önemli kulüplerle adı geçen 19 yaşındaki futbolcunun ayrılığı durumunda hazırlıksız da yakalanmak istemiyor.



Bu doğrultuda Borussia Dortmund, gündemine Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Naby Keita'yı aldı. Dortmund, 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle ilk teması gerçekleştirdi.



Keita için ayrıca eski kulübü RB Leipzig'in de devrede olduğu belirtildi. Gineli orta sahanın adı ülkemizden de Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı.



Bu sezon Liverpool'da 13 maça çıkan Keita, takımına skor katkısı sağlayamadı.





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