Dortmund beraberlikle tur atladı

Şampiyonlar Ligi F Grubu mücadelesinde Alman devi Dortmund ile İtalyan ekibi Lazio karşı karşıya geldi.



Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Maçın 44. dakikasında Guerreiro'nun golüyle öne geçerken ilk yarı da 1-0 sona erdi.



İkinci yarıda Lazio daha istekli gözükerek istediğini aldı ve 57. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirerek maça dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamayınca puanlar paylaşıldı.



Bu sonucun ardından Dortmund 10 puana yükselerek bir üst tura yükselmeyi garantilerken Lazio ise 9 puana yükseldi ve son 16'ya kalmak için son maçı beklemeye başladı.



