Houston Rockets forveti Dorian Finney-Smith, yaz döneminde geçirdiği ayak bileği ameliyatının ardından iyileşme süreci nedeniyle NBA sezonunun başlangıcında forma giyemeyecek.Başantrenör Ime Udoka, Oklahoma City Thunder'a karşı 21 Ekim'de oynanacak sezon açılış maçında Finney-Smith'in hazır olup olmayacağı sorusuna, "Hayır, muhtemelen değil" yanıtını verdi. Udoka, oyuncunun Rockets formasıyla ilk maçına ne zaman çıkacağının ise belirsiz olduğunu vurguladı.Finney-Smith, bu yaz Houston ile yaklaşık 53 milyon dolar değerinde dört yıllık sözleşme imzalamıştı. Geçen sezonu Los Angeles Lakers'ta geçiren 9 yıllık NBA tecrübesi, Haziran ayında sol ayak bileğinde uzun süredir devam eden sakatlığı nedeniyle operasyon geçirmişti.Udoka, oyuncunun henüz temaslı antrenmanlara çıkma izni olmadığını ancak kampa katıldığını belirtti.dedi.Geçen sezonu 7,9 sayı ve 3,6 ribaunt ortalamalarıyla tamamlayan Finney-Smith, kariyerinde Dallas ve Brooklyn formalarıyla da sahaya çıkmış, toplamda 8,3 sayı ve 4,5 ribaunt ortalaması yakalamıştı.