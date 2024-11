Dallas Mavericks, süperstar oyuncusu Luka Doncic'in sağ el bileğinde zorlanma yaşadığını ve en az bir hafta parkelerden uzak kalacağını açıkladı.



Mavericks, Doncic'in bir hafta içinde yeniden değerlendirileceğini ve Denver Nuggets, Miami Heat, Atlanta Hawks ve New York Knicks'e karşı maçları kaçırmaya hazırlandığını söyledi.



Doncic, Salı günü New Orleans Pelicans'a karşı alınan galibiyetin ardından sakatlığı umursamamış, ilk çeyrekte sorunu hissetmeye başladığını ancak bunun "ciddi bir şey olmadığını" düşündüğünü belirtmişti.



Mavs yıldızı Pazar günü sağ dizindeki morluk nedeniyle sezonun ilk maçını kaçırdıktan sonra, New Orleans Pelicans'a karşı kadroya geri dönmeye hazırlanıyordu.



Doncic bu sezon maç başına ortalama 28,2 sayı, 7,8 ribaund ve 7,8 asist kaydediyor.