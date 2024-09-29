Doğuş Özdemiroğlu: 'Kupayı sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almak tarihi bir an'

Anadolu Efes oyuncusu Doğuş Özdemiroğlu, 83 - 82 kazanılan Fenerbahçe BEKO maçı sonrasında açıklamalar yaptı.

Karşılaşmanın çok çekişmeli geçtiğine dikkati çeken Doğuş Özdemiroğlu, "Sezon başı olduğu için bu maçlarda hata payı daha yüksek oluyor. Maçın sonunda daha az hata yapan taraf olarak kupayı aldık. Bu maçı kazandık ama hatalardan ders çıkarıp, önümüzdeki uzun sezonda tecrübe edeceğiz." diye konuştu.



Basketbol Gelişim Merkezi'nin Türk basketbolu için çok önemli bir yer olduğunu vurgulayan Özdemiroğlu, "Yeni bir salon yapıldı, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinden almak, bizim için tarihi bir an oldu. Bu sebeple de mutluyuz. Türk basketbolu için çok önemli bir yer burası. Bunu Türk sporcular olarak en iyi şekilde kullanmalıyız. Umarım Türk basketboluna en iyi şekilde hizmet eder ve Türk Milli Takımı'nı da en iyi yere taşımak için yardımcı olur. Burada lise açılacağını da gördüm. Bu çocukların bu kampüsün içinde olması çok faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



