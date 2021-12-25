Doğukan Sinik: 'Nuri Şahin çok üst düzey bir hoca olacak'

Spor Toto Süper Lig 19. hafta maçında deplasmanda Galatasaray'a 2-0 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un oyuncusu Doğukan Sinik, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Doğukan Sinik yaptığı açıklamada, "İlk yarıyı güzel bitirmek istiyorduk. Nuri Hoca'nın taktiklerini sahada uygulayamadık. Suçu biraz da kendimizde aramalıyız. Bir problem yok, lig devam ediyor. Kupa maçı var, onu kazanıp devam edeceğiz. Nuri Hoca ile çok büyük fark oldu. Yaşamadığım, tatmadığım, görmediğim şeyleri gördüm. Oyunculara harika dokunuyor. Çok daha üst düzey bir hoca olacak. Keşke Galatasaray maçından da mutlu ayrılsaydık." dedi.

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