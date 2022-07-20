Doğukan Sinik, Hull City'ye imza attı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den bir transfere daha imza attı.



Fenerbahçe'den Allahyar ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katan İngiliz ekibi, Antalyaspor'dan milli futbolcu Doğukan Sinik'i de renklerine bağladığını açıkladı. Hull City, başarılı futbolcu ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



Antalyaspor formasıyla geçen sezon 31 lig maçında 3 gol ve 7 asiste imza atan milli futbolcu, 5 kez görev aldığı A Milli Takım'da ise 2 kez ağları sarstı.









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